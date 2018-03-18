"Теперь вообще глаз не оторвать!": Даша Астафьева поразила результатами похудения

Певица около месяца приводила себя в форму.

"Теперь вообще глаз не оторвать!": Даша Астафьева поразила результатами похудения
Украинская певица Даша Астафьева, которая решила привести себя в форму и сбросить вес, поделилась результатами своей работы за три с половиной недели.

Снимком фото "до" и "после" в нижнем белье певица поделилась на своей странице в Instagram.

"Уважаю результат, который говорит сам за себя. К состоянию #хочувсевремяесть привыкнуть очень сложно. Для меня - нереально... Но бороться с ним легко, когда тебя окружают лучшие специалисты в своей сфере! На сегодняшний день, я очень довольна тем, что со мной происходит, как я себя чувствую, и как меняется мое общее состояние и тело. А всем, кто спрашивает мое мнение, я рекомендую от чистого сердца. Говорю о том, что это не так просто, но стоит того", - написала Астафьева.

Поклонники почти не узнали артистку, она преобразилась прямо на глазах.

"Блеск!!!! Вы и так Красотулечка, а теперь вообще глаз не оторвать!", "Ого, ну Вы Молодец! Что надо делать? Я тоже так хочу!)", "Даша, ты пример для подражания!", "Очень крутая мотивация", "Красотка, супер результат, заметно похудела", - восхитились преображению поклонники.

Но были и те, кто посчитал, что фото на "до" Даша выглядит более соблазнительной.

"А мне больше слева нравится", "Было лучше", "Как по мне, то в начале было лучше", - уверяли фанаты.

"Теперь вообще глаз не оторвать!": Даша Астафьева поразила результатами похудения

Также она показала тренировку в спортзале. Подписчики отметили, что Астафьева очень сильная, раз выдерживает такую сложную нагрузку. 

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 29 Мар 2018 в 1:06 PDT

Ранее Даша Астафьева поразила фанатов полуобнаженными фото без фильтров и фотошопа.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
21
Шоу-бізнес

Схожі публікації

27-03-2018, 02:20
"Попка персик": Даша Астафьева поразила фанатов полуобнаженными фото без фильтров и фотошопа
21-03-2018, 13:22
Даша Астафьева в нижнем белье показала результаты тренировок и диет
21-03-2018, 13:21
Даша Астафьева порадовала фанатов соблазнительными снимками в купальнике
20-03-2018, 13:21
"Думал, без трусиков". Даша Астафьева поделилась эффектными фото
16-03-2018, 14:00
Полуобнаженная Даша Астафьева в прозрачных нарядах снялась в новой фотосессии
24-02-2018, 07:20
Соблазнительная Даша Астафьева показала сексуальную фигуру в нижнем белье
25-01-2018, 21:20
"Наприседала": Даша Астафьева поделилась "горячей" фотографией
18-04-2017, 20:33
"Чувствую, доскакалась". Даша Астафьева показала, как тренирует тело, опубликовано видео
22-11-2016, 12:33
Даша Астафьева показала чувственные фото из мастерской скульптора

СТРІЧКА НОВИН

29.03.18
Знаменитый сердцеед: ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью
29.03.18
"Ты беременна?": Tayanna выставила редкое фото с сыном, фанаты заподозрили ее в интересном положении
29.03.18
"Вы можете класть плитку в ритме ча-ча-ча": Алена Шоптенко рассказала о своей второй профессии
29.03.18
Вику из "НеАнгелов" попытались выдать замуж в Турции
29.03.18
Взрослая красавица: Александр Педан показал свою подросшую дочь
29.03.18
"Сексуальная хозяйка": Слава из "НеАнгелов" в черном пеньюаре поделилась рецептом любимого блюда
29.03.18
"Вот что делает любовь": Леся Никитюк оголилась на новых фото
29.03.18
Рыжая и в спортивках: Ирина Федишин поразила фанатов архивным фото
29.03.18
"Безумно сексуальная": экс-Nikita взбудоражила фанатов пикантным снимком
29.03.18
"Теперь вообще глаз не оторвать!": Даша Астафьева поразила результатами похудения
29.03.18
"Летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира": Владимир Дантес удивил школьным фото
29.03.18
"Очень стильная". Надя Дорофеева похвасталась снимком из Южной Кореи
29.03.18
"С секс-темницей и питомицами". Известного американского певца обвинили в растлении 14-летней девочки
29.03.18
Появился трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада"
29.03.18
В Киеве проверят пожарную безопасность торговых точек у метро - Кличко
29.03.18
"Нормандська четвірка" вітає пасхальне перемир'я в Донбасі
29.03.18
Депутат Південця задекларувала 1 млн гривень доходів, 100 тис. доларів готівкою і Lexus чоловіка | FaceNews.ua: новини України
29.03.18
Готовий Путін піти з Донбасу: в Україні дали чітку відповідь | FaceNews.ua: новини України
29.03.18
У Росії перевіряють інцидент з несправним шкільним автобусом у ФРН
29.03.18
НАПК роз'яснило, які учасники ОО звільнені від е-декларацій | FaceNews.ua: новини України
29.03.18
Названа дата запуску 4G в Україні | FaceNews.ua: новини України
29.03.18
Дочка Скрипаля йде на поправку
29.03.18
Луцьку загрожує потоп через ветхість греблі (відео) | FaceNews.ua: новини України
29.03.18
Шанси Росії на проведення чемпіонатів світу знизяться
29.03.18
Апеляційний суд залишив Савченко під вартою | FaceNews.ua: новини України
29.03.18
"Я незаймана і я цим пишаюся!": волонтер розповіла студентам про шкідливість сексу до шлюбу (фото) | FaceNews.ua: новини України
29.03.18
Жителі Кемерово дивуються, чому мовчать влади
29.03.18
Дмитро Пєсков в ролі захисника Леоніда Слуцького?
29.03.18
Польща посилює контроль у пунктах пропуску на кордоні з Україною | FaceNews.ua: новини України
29.03.18
Аналогове ТБ в Україні почнуть відключати з 1 липня | FaceNews.ua: новини України
29.03.18
Меланія Трамп вперше прокоментувала зради чоловіка
29.03.18
Співачка TAYANNA показала свого сина
29.03.18
Антін Мухарський заговорив про суїцид
29.03.18
Син Уілла Сміта зізнався, чому носить спідниці і сукні
29.03.18
Ольга Горбачова поділилася пікантним секретом
29.03.18
Молода співачка Мішель Андраде приміряла на себе роль служниці
29.03.18
Кінопрем'єри тижня: Я вбиваю велетнів, Легенда Карпат та інші
29.03.18
Співачка Morozova презентувала нову музичну історію
29.03.18
Дисциплинарные санкции: УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение
29.03.18
Реформы в футболе: украинскую Премьер-Лигу впервые в истории возглавит иностранец
29.03.18
Девятикратные чемпионы Англии пытаются переманить тренера донецкого “Шахтера”
29.03.18
"Украина и Россия во многом похожи", - бывший футболист донецкого "Шахтера"
29.03.18
В США назвали условие для улучшения отношений с Российской Федерацией
29.03.18
Неожиданный гость: в Государственный музей Нью-Йорка забрался койот (ФОТО)
29.03.18
Полиция раскрыла место отравления Скрипалей 
29.03.18
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Венесуэлы
Всі новини
Наверх