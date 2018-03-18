"Безумно сексуальная": экс-Nikita взбудоражила фанатов пикантным снимком

Артистка выложила креативный кадр.

"Безумно сексуальная": экс-Nikita взбудоражила фанатов пикантным снимком
Экс-Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, порадовала подписчиков пикантным фото.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует полностью обнаженной, ее тело удачно прикрывает растение, однако подписчики заметили отражение на холодильнике.

"Каждое утро один вопрос: чай или кофе? У вас тоже так?", - решила пообщаться с подписчиками Анастасия.

Поклонники оценили снимок, и позавидовали фотографу Анастасии.

"Интересная композиция", "Завидую фотографу)", "Креативно, как всегда! ", "Вы потрясающая !", "Нана, как всегда неотразимая, а идеи фото потрясающие, безумно сексуальная))) вот цветочек нахал влез в такой классный кадр)))", - отмечали подписчики. 

"Безумно сексуальная": экс-Nikita взбудоражила фанатов пикантным снимком

Ранее Анастасия Кумейко призналась, что была гадким утенком и стеснялась своей большой груди.

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