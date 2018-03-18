Рыжая и в спортивках: Ирина Федишин поразила фанатов архивным фото

Артистку и ее мужа не узнать на снимке.

На снимке, который артистка выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена со своим мужем и новорожденным сыном Олегом на прогулке по пляжу в Барселоне. У Федишин были рыжие волосы, она была одета в красную майку и серые спортивки.

"Это были гастроли в Барселоне! А в коляске мой маленький Олежек, которому было тогда 3 месяца!", - написала артистка.

Фанаты оценили преображение артистки, и спросили, как ей удалось похудеть.

"Круто, вы молодец! Расскажите, как похудеть после родов?", "Ооочень красивые", "Вам счастья, и еще девочку!", - желали фанаты.

Ранее Ирина Федишин заявила, что не будет петь на русском даже за миллион.