"Вот что делает любовь": Леся Никитюк оголилась на новых фото

Ведущая поразила фанатов откровенными снимками.

"Вот что делает любовь": Леся Никитюк оголилась на новых фото
Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила фанатов нетипичными для своего профиля в соцсети пикантными снимками.

На фото, которые Леся выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в нижнем белье бордового цвета с черным халатиком, сексуально спущенным вниз.

"Вот что делает со мной твоя любовь… Влюбилась и афигела. Девушки...у вас тоже так? Влюбились И афигели?", - шутливо подписала кадры Никитюк.

Она позабавила своих подписчиков сменой настроения на фото: на первом она соблазнительно смотрит в камеру, на втором корчит забавное выражение лица.

"На первом фото...Ты просто потрясающая!", "Вы очаровательны и прекрасны! Необыкновенно красивы!", "Ха-ха-ха Леся Леся как всегда класс", "Великолепная", - восхищались поклонники. 

"Вот что делает любовь": Леся Никитюк оголилась на новых фото

"Вот что делает любовь": Леся Никитюк оголилась на новых фото

Ранее Леся Никитюк рассказала о банках огурцов в брендовой сумке, и повергла модниц в шок.

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