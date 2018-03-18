"Сексуальная хозяйка": Слава из "НеАнгелов" в черном пеньюаре поделилась рецептом любимого блюда

Певица рассказала, как готовит омлет.

"Сексуальная хозяйка": Слава из "НеАнгелов" в черном пеньюаре поделилась рецептом любимого блюда
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в черном пеньюаре за нарезкой еды.

Артистка на своей странице в Instagram решила поделиться рецептом любимого блюда на завтрак.

"Когда была школьницей, денег особо не было. Сосиски покупали редко и то на бутерброды в школу. Колбасу только по праздникам. Я выросла, в школу не хожу, а сосиски люблю до сих пор. Про колбасу вообще молчу. Особенно в омлете. Кстати, омлет получается очень вкусный если взять яйца куриные и перепелиные, зелень, сосиски, колбасу, лук, молоко, морскую соль, сыр и жарить на кокосовом масле. У меня своё ПП", - отметила певица.

Подписчики Славы посчитали, что она продемонстрировала рецепт довольно сексуально, и решили тоже попробовать приготовить такой омлет.

"Слава Вы классная хозяйка", "Шикарный рецепт, обязательно попробую", "Слава так похорошела! Такая лапочка!", "Сексуальная хозяйка", - писали фанаты. 

"Сексуальная хозяйка": Слава из "НеАнгелов" в черном пеньюаре поделилась рецептом любимого блюда

Ранее в Сети расхвалили фото Славы из "НеАнгелов" с мужем.

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Шоу-бізнес

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