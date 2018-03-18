Взрослая красавица: Александр Педан показал свою подросшую дочь

Ведущий трогательно поздравил свою девочку с Днем рождения.

Взрослая красавица: Александр Педан показал свою подросшую дочь
Известный телеведущий Александр Педан показал редкий снимок со своей дочерью Валерией.

На своей странице в Instagram он мило поздравил Леру с 13-летием.

"Мне повезло — в нашей семье два дня рождения подряд! Масяня! С одной стороны, мне не верится, что тебе уже 13 лет, потому что для меня ты — маленькая девочка, которой я всегда приду на помощь, а с другой — ты выглядишь, как взрослая красавица, и чтобы меня не ругали в комментариях, приходится писать "это моя дочь, а не то, что вы подумали". Леруська, с днем рождения! Я сделаю все и даже больше, чтобы ты была хэппи!", - написал гордый папа. 

Фанаты отметили, что девочка выглядит взрослой, и выросла настоящей красавицей.

"Какие милые!", "Очень похожи", "Папина дочь! Невероятное фото!", "Красавица", - восхищались подписчики. 

Взрослая красавица: Александр Педан показал свою подросшую дочь

Ранее Александр Педан сломал сноуборд на отдыхе.

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