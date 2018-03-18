Вику из "НеАнгелов" попытались выдать замуж в Турции

Вику из "НеАнгелов" попытались выдать замуж в Турции


Вику из "НеАнгелов" попытались выдать замуж в Турции

Вику из "НеАнгелов" попытались выдать замуж в Турции

Вику из "НеАнгелов" попытались выдать замуж в Турции

Вику из "НеАнгелов" попытались выдать замуж в Турции

1 / 4 Певица показала свой "рай на земле" (instagram.com/vikanablack)

Певица поделилась курьезным видео в Instagram.

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха отдыхает в городе Турции Каппадокии. Там артистка решила покататься на верблюдах, а ее подруга собразась ее выдать замуж за погонщика животных.

"Вернись! И так мне говорит не только @alyonamelnyk , а и родные, близкие и коллеги. А вообще, я поняла коварный план подруги. Она хочет чёрненькую подвинуть и заменить на беленькую... Поэтому везде меня старается либо выдать замуж, либо продать... В общем, нам здесь весело!", - подписала забавное видео в Instagram Вика.

Подписчики оценили чувство юмора артистки.

"Вика, смотри, что б в ковер не завернули", "Вика, вы такая забавная!", "Люблю ваши фото и сториз", "Наконец-то, кажется, нашла, кому спихнуть "чёрненькую", "Забавное видео", - шутили подписчики. 

Вику из "НеАнгелов" попытались выдать замуж в Турции

Ранее Вика из "НеАнгелов" осуществила давнюю мечту и показала восхитительные фото с отдыха.

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