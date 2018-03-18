Знаменитый сердцеед: ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью

Актер предпочитает девушек вдвое моложе себя.

Знаменитый сердцеед: ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью
43-летний знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо подтвердил роман с 20-летней моделью Камилой Морроне. Слухи о том, что звезды вместе, появились еще в декабре прошлого года.

Папарацци на днях поймали парочку после завтрака в Западном Голливуде, сообщает DailyMail.

Камила держала Ди Каприо под руку, одетые они были непримечательно: на Лео был серый худи и черные солнцезащитные очки, на Морроне белая майка и потертые джинсы.

Издание сообщает, что пара не стеснялась выражать свои чувства, Морроне нежно поцеловала актера в плечо перед тем, как зайти в ресторан.

Знаменитый сердцеед: ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью

Ранее поцелуй из "Титаника" признали лучшим за всю историю голливудского кино.

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