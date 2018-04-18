На авторов популярного сериала компании Netflix подали в суд за плагиат

На авторов популярного сериала компании Netflix подали в суд за плагиат
Один из самых успешных проектов стриминговой платформы Netflix, сериал “Очень Странные Дела”, возможно, является плагиатом.
Телеканал CNN сообщил, что режиссёр Чарли Кесслер подал в суд на создателей “Очень Странных Дел” Мэтта и Росса Дафферов за плагиат в сериале.

По словам Чарли Кесслера, в 2012 году он выпустил короткометражный фильм под названием “Монток”. В 2014 году режиссёр познакомился с Мэттом и Россом Дафферами будущими создателями “Очень Странных Дел”. Чарли Кесслер предложил им идею многосерийного проекта, основанного на своей короткометражке. Однако братья отвергли его предложение.

В 2015 году братья начали съёмки собственного проекта, чей сюжет был похож на “Монток”. Как и у Чарли Кесслера, речь идёт о деятельности секретной военной лаборатории, пропавшем мальчике и паранормальных явлениях. Кроме того, когда Netflix впервые анонсировал сериал, его название звучало как "Монток".

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