На авторов популярного сериала компании Netflix подали в суд за плагиат
Телеканал CNN сообщил, что режиссёр Чарли Кесслер подал в суд на создателей “Очень Странных Дел” Мэтта и Росса Дафферов за плагиат в сериале.
По словам Чарли Кесслера, в 2012 году он выпустил короткометражный фильм под названием “Монток”. В 2014 году режиссёр познакомился с Мэттом и Россом Дафферами будущими создателями “Очень Странных Дел”. Чарли Кесслер предложил им идею многосерийного проекта, основанного на своей короткометражке. Однако братья отвергли его предложение.
В 2015 году братья начали съёмки собственного проекта, чей сюжет был похож на “Монток”. Как и у Чарли Кесслера, речь идёт о деятельности секретной военной лаборатории, пропавшем мальчике и паранормальных явлениях. Кроме того, когда Netflix впервые анонсировал сериал, его название звучало как "Монток".
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“Очень Странные Дела” — это фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард.
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