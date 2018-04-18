"Наша Раша": Голый Панин размышлял об интеллекте россиян

Актер засомневался в умственных способностях сограждан.

Панин на своей странице в Instagram поделился кадрами с репетиции нового спектакля по пьесе "Смертник" французского писателя Жана Жене.

"Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене "Смертник". Жаль, что половина нашего общества даже не поймет, о чем написал гений мировой литературы. Россия... Наша Раша", - написал актер.

Жан Жене - французский писатель, поэт и драматург, творчество которого вызывает споры. Главными героями его произведений были воры, убийцы, проститутки, сутенеры, контрабандисты и прочие обитатели социального дна.

Ранее судебные приставы за миллионные долги забрали у Панина машину, он устроил для них "спектакль".