"Наша Раша": Голый Панин размышлял об интеллекте россиян

Актер засомневался в умственных способностях сограждан.

"Наша Раша": Голый Панин размышлял об интеллекте россиян
Скандально известный российский актер Алексей Панин эпатировал подписчиком новым фото, на котором он запечатлен обнаженным. В подписи к снимку актер выразил сомнения в интеллектуальных способностях половины населения России.

Панин на своей странице в Instagram поделился кадрами с репетиции нового спектакля по пьесе "Смертник" французского писателя Жана Жене.

"Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене "Смертник". Жаль, что половина нашего общества даже не поймет, о чем написал гений мировой литературы. Россия... Наша Раша", - написал актер.

Жан Жене - французский писатель, поэт и драматург, творчество которого вызывает споры. Главными героями его произведений были воры, убийцы, проститутки, сутенеры, контрабандисты и прочие обитатели социального дна. 

"Наша Раша": Голый Панин размышлял об интеллекте россиян

"Наша Раша": Голый Панин размышлял об интеллекте россиян

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