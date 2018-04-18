Американская модель снялась топлес в душе

1 / 4 Рен похвасталась пышной грудью и идеальной фигурой (instagram.com/alexisren)

Манекенщица похвасталась пышной грудью и идеальной фигурой.

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть серию фото, на которых она позирует в душе топлес.

Снимки манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram. На них Рен запечатлена в одних лишь бикини, прикрывая рукой грудь. Модель соблазнительно смотрит на камеру.

Меньше чем за сутки кадр набрал более 800 тысяч лайков и более 5 тысяч комментариев.

Ранее Алексис Рен похвасталась сексуальной фигурой в бикини.