Культовая американская рок-группа анонсировала выход нового альбома
Характеризуя новый материал, Кантрелл сказал, что ничего подобного они еще не делали, но, вместе с тем, не вышли за рамки ожидаемого.
“Он несет в себе наш отпечаток. И мы правда очень гордимся этим материало. Там и некоторые по-настоящему уродливые, прекрасные и пробирающие до мурашек вещи. Это здорово!”, - поведал музыкант.
Читайте также: Западные СМИ поделились подробностями о новом романе Брэда Питта
Группа Alice in Chains была основана в конце восьмидесятых. Стала популярной из-за роста интереса молодежи к гранж-року.
В девяностые Alice in Chains продали более тридцати миллионов копий своих альбомов.
0
31