Меган Маркл вернулась в США из-за проблем с британской визой (ФОТО)
Меган старалась не привлекать к себе лишнего внимания. Чтобы слиться с толпой, она оделась во все черное: футболку, брюки и кепку. По данным зарубежных СМИ, ради будущей принцессы учреждение закрыли на некоторое время. За свою визу Маркл заплатила 1500 долларов и должна получить ее в ближайшие три дня.
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Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри обменяются клятвами 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ее подружки и мама. Своего отца, брата Томаса Маркла-младшего, сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси бывшая актриса не позвала.
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