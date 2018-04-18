Меган Маркл вернулась в США из-за проблем с британской визой (ФОТО)

Сестра Меган Маркл спровоцировала конфликт накануне королевской свадьбы

Для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл создали специальный аромат

Принц Гарри и Меган Маркл сходили на рождественскую службу, фото и видео

Названа точная дата свадьбы принца Гарри и голливудской актрисы

Стали известны новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

СМИ объяснили, почему Елизавета II не может быть на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл определились с датой и местом свадьбы

Елизавете II запретила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Меган Маркл готова оставить карьеру актрисы ради любви к принцу Гарри