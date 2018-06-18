Под красным фонарем. Солистка "НеАнгелов" "засветила" обнаженное тело

1 / 2 Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица в очередной раз доказывает - мало совместимы поп-музыка и стестение вкупе с боязнью показывать свои прелести.

Солистка известного украинского поп-коллективы "НеАнгелы" Слава Каминская побаловала фанатов обнаженным снимком.

Певица опубликовала фото на своей странице в соцсети Instagram-аккаунте. Известно, что Каминская уехала в турпоездку в Нью-Йорк. Именно в одном из местных отелей певица сфотографировалась абсолютно обнаженной в комнате– еще с соблазнительным красным освещением. Кроме того, над стоящей нагишом Каминской ярко горит неоновая надпись "KISS" (в пер. с англ – "поцелуй").

Напомним, ранее Слава Каминская поделилась с фанатами забавными фото.

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