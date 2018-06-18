Под красным фонарем. Солистка "НеАнгелов" "засветила" обнаженное тело

Под красным фонарем. Солистка "НеАнгелов" "засветила" обнаженное тело


Под красным фонарем. Солистка "НеАнгелов" "засветила" обнаженное тело

Под красным фонарем. Солистка "НеАнгелов" "засветила" обнаженное тело

1 / 2 Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица в очередной раз доказывает - мало совместимы поп-музыка и стестение вкупе с боязнью показывать свои прелести.

Солистка известного украинского поп-коллективы "НеАнгелы" Слава Каминская побаловала фанатов обнаженным снимком.

Певица опубликовала фото на своей странице в соцсети Instagram-аккаунте. Известно, что Каминская уехала в турпоездку в Нью-Йорк. Именно в одном из местных отелей певица сфотографировалась абсолютно обнаженной в комнате– еще с соблазнительным красным освещением. Кроме того, над  стоящей нагишом Каминской ярко горит неоновая надпись "KISS" (в пер. с англ – "поцелуй").

Напомним, ранее Слава Каминская поделилась с фанатами забавными фото.

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