"Хирурги накосячили с лицом". В Сети раскритиковали фото Ани Лорак в вечернем платье

Певица позировала в одном из греческих отелей.

"Хирурги накосячили с лицом". В Сети раскритиковали фото Ани Лорак в вечернем платье
Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в длинном черном вечернем платье-карандаш.

Снимок был сделан в одном из греческих отелей, за 15 часов он собрал более 87 тысяч лайков, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Фото подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Что-то хирурги накосячили с лицом в этот раз", — считает oliapaevska. "Неудачное фото, пробор совсем не идет!", — отметила ishchenko6945. "Красиво! Но прическа бабушки", — написала nikiforovaoksana7418.

"Хирурги накосячили с лицом". В Сети раскритиковали фото Ани Лорак в вечернем платье

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам певицы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
20
Шоу-бізнес

Схожі публікації

Вчора, 05:41
"Речь идет о миллионах долларов". Ани Лорак пожаловалась, что влезла в огромные долги
7-06-2018, 01:01
"Ну и рожа". В Сети раскритиковали фото Собчак в платье с открытой спиной
3-06-2018, 01:40
"Обезьяна противная!". Ани Лорак поделилась соблазнительным фото
19-05-2018, 14:01
"Живот скрутило, диарея?". В Сети потроллили фото Ани Лорак в белом платье
25-04-2018, 17:20
"Сама нежность". Ани Лорак сверкнула грудью в белом платье, фото
6-04-2018, 18:40
Ани Лорак поделилась странным "банным" фото
10-03-2018, 05:20
"Ох, какие ножки". В Сети похвалили фото Ани Лорак в коротком платье
13-02-2018, 06:00
"Секси". В Сети расхвалили фото Ани Лорак в коротком платье
9-02-2018, 03:40
Ани Лорак сверкнула грудью, фото

СТРІЧКА НОВИН

15.06.18
"Думала, рядом Каменских". Леся Никитюк похвасталась снимком с Анной Седоковой
15.06.18
"Типа масон?". Одесская Барби похвасталась снимком в мистическом образе
15.06.18
"Хирурги накосячили с лицом". В Сети раскритиковали фото Ани Лорак в вечернем платье
15.06.18
Под красным фонарем. Солистка "НеАнгелов" "засветила" обнаженное тело
15.06.18
"Классные ляхи". Каменских взбудоражила фанатов стройной фигурой: фото
15.06.18
В киевском метро с мужчины сняли футболку со Сталиным
15.06.18
У Кличко подали в суд на "Нафтогаз"
15.06.18
"Как морковка перед осликом". Сергей Шнуров написал стих о пенсионном возрасте
15.06.18
В российскую колонию к Сенцову не пустили омбудсмена Рады
15.06.18
По Приднестровью возле границы с Украиной прокатилась колонна российской бронетехники: фото, видео
15.06.18
"Без фейков не могут". На росТВ "перекинули" кафедральный собор из Мордовии в Москву
15.06.18
Манафорт арестован в зале суда
15.06.18
"Англичане гадят". Мария Захарова опростоволосилась с фейковой "русофобской" цитатой Маргарет Тэтчер
15.06.18
Трамп розповів, хто допустив анексію Криму і анонсував зустріч з Путіним | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
Може ФРН не пускати біженців у країну?
15.06.18
Журналіст нагадав про скандальному минулому кандидата на пост першого заступника голови НБУ | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
У Запоріжжі В оздоровчому комплексі отруїлися 28 дітей | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
"Остання адреса" отримав у ФРН премію за проект пам'яті жертв репресій
15.06.18
Подружжя, які на камеру ґвалтували свою 4-річну доньку, заарештували | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
Роналду засудили до значного штрафу і двох років умовно
15.06.18
У Києві за кермом автобуса з дітьми помер водій | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
Мер Івано-Франківська попросив освятити палац після виступу групи " Хамерман Знищує Віруси (фото) | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
Останні шість років спала на підлозі: англійка розповіла, як жила до виграшу в лотерею | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
СБУ оголосила про затримання нового фігуранта у справі Бабченко"
15.06.18
Екс-прем'єр РФ: підвищення ПДВ вдарить по кишені росіян і бізнесу
15.06.18
В Україні матч відкриття ЧС-2018 подивилися 4 млн глядачів | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
Астрономи показали чорну діру, що поїдає зірку (фото) | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
Екс-дружина одіозного судді Татькова має 9 об'єктів нерухомості в Іспанії: розслідування | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
Омбудсмен РФ заявила, що голодуючий Сенцов "додав у вазі" | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
У Кабміні обіцяють підвищити мінімалку в цьому році | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
В Україні знизився рівень безробіття | FaceNews.ua: новини України
15.06.18
"Бот Путина": украинский журналист прокомментировал слова Трампа о "российском" Крыме
15.06.18
Стриптиз для Юли: во время выступления Тимошенко на сцене разделся мужчина
15.06.18
МИД Украины прокомментировал "слова" Трампа о "российском Крыме"
15.06.18
У Путина прокомментировали сообщение о словах Трампа про "российский Крым"
15.06.18
"Джавелины их не остановят": Тука объяснил, как "дожать" Россию
15.06.18
Трамп сделал новое заявление о Крыме
15.06.18
"Ничего себе у тебя курс, мальчик". Сеть "взорвалась" фотожабами по поводу Тимошенко и полураздетого мужчины
15.06.18
Тимошенко предложила сделать Украину парламентской республикой
15.06.18
НАБУ проводит расследование в отношении руководителя Федерации футбола Украины
15.06.18
Представителя Верховной Рады Украины не пустили к Олегу Сенцову
15.06.18
Огромное количество снарядов пролетело в районе Донецкой фильтровальной станции
15.06.18
Украинские военные вступили в бой с террористами на Донбассе, есть погибшие
15.06.18
В Киеве молния попала в телебашню, опубликованы яркие фото и видео
15.06.18
Анджелина Джоли может потерять право опеки над детьми
15.06.18
Билли Боб Торнтон рассказал о причинах развода с Анджелиной Джоли
Всі новини
Наверх