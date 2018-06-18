"Думала, рядом Каменских". Леся Никитюк похвасталась снимком с Анной Седоковой

Фото, опубликованное ведущей в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.

"Думала, рядом Каменских". Леся Никитюк похвасталась снимком с Анной Седоковой
Украинская телеведущая Леся Никитюк (стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка") выложила в Сеть фотографию с певицей Анной Седоковой.

Артистки принимали участие в программе "Хто зверху?", которую ведет Никитюк, говорится на странице девушки в Instagram.

Снимок собрал более 90 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Думала, рядом Каменских (исполнительница Настя Каменских — Ред.), прочитала подпись удивилась…", — отметила anastasia_radzinskaya. "Леся — красотка", — считает malikirina79. "Ой, ну вы красотки", — написала tamilsmyn.

"Думала, рядом Каменских". Леся Никитюк похвасталась снимком с Анной Седоковой

Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети снимками, на которых она запечатлена во французском городе Канны на одном из пляжей в черном купальнике. Посмотреть соблазнительные фото можно здесь.

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