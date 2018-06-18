Леонардо Ди Каприо готовится к свадьбе, - СМИ
Камиле оказалось по силам невероятное: она уже больше полугода удерживает около себя Леонардо, который долгое время менял подружек чуть ли не каждый месяц. Более того, Морроне уже фактически ввела его в состав своей семьи. Во всяком случае, посиделки с участием Ди Каприо, устроенные вчера в Беверли Хиллз, выглядели как семейный ужин.
В ресторане Avra, специализирующемся на греческой кухне, собрались за одним столом сам Лео, Камила и ее мама Люсила Альвес. Позднее к ним присоединился и отчим девушки Ди Каприо — Аль Пачино. Ради этого ужина ветеран Голливуда сумел найти паузу в своем напряженном рабочем графике. Вся компания непринужденно болтала, а Лео, прямо на глазах у мамы Камилы и ее гражданского супруга Аль Пачино, обнимался и целовался со своей любимой! Кстати, Люсила и Аль Пачино были при полном параде, и можно было подумать, будто они пришли отпраздновать какое-то важное событие: возможно, помолвку.
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Напомним, Ди Каприо познакомился с Морроне в декабре минувшего года. Перед Новым годом Лео устроил для нее веселые каникулы на горнолыжном курорте в Аспене (штат Колорадо). Там парочка присоединилась к приятелю актера Тоби Магуайру, который прилетел туда с двумя детьми. Компания каталась на горных лыжах, а по вечерам расслаблялась в местном ресторанчике. С тех пор актер почти не разлучался со своей подружкой. Лео с Камилой слетали вдвоем в Токио, где осмотрели местные достопримечательности и поужинали в ресторане, в котором посетителей обслуживают роботы. Они успели вдвоем «порезвиться» и в любимом ночном клубе Ди Каприо 10ak, и на музыкальном фестивале Coachella. А последнее время Лео и Камила вообще почти не разлучаются. К примеру, недавно их видели вместе в Angelini Osteria в Лос-Анджелесе.
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