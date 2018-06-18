Леонардо Ди Каприо готовится к свадьбе, - СМИ

Леонардо Ди Каприо готовится к свадьбе, - СМИ
Фанаты Ди Каприо не могут поверить в то, что происходит. 43-летний Лео, в «послужном списке» которого не один десяток разбитых женских сердец, готов стать женатым человеком! «Приручить» неисправимого холостяка не удалось не одной из знаменитых красоток, например, Жизель Бундхен или Бар Рафаэли. Сердце Лео смогла покорить 20-летняя Камила Морроне, только начинающая свой путь в модельном бизнесе и не успевшая ничем прославиться.

Камиле оказалось по силам невероятное: она уже больше полугода удерживает около себя Леонардо, который долгое время менял подружек чуть ли не каждый месяц. Более того, Морроне уже фактически ввела его в состав своей семьи. Во всяком случае, посиделки с участием Ди Каприо, устроенные вчера в Беверли Хиллз, выглядели как семейный ужин.

В ресторане Avra, специализирующемся на греческой кухне, собрались за одним столом сам Лео, Камила и ее мама Люсила Альвес. Позднее к ним присоединился и отчим девушки Ди Каприо — Аль Пачино. Ради этого ужина ветеран Голливуда сумел найти паузу в своем напряженном рабочем графике. Вся компания непринужденно болтала, а Лео, прямо на глазах у мамы Камилы и ее гражданского супруга Аль Пачино, обнимался и целовался со своей любимой! Кстати, Люсила и Аль Пачино были при полном параде, и можно было подумать, будто они пришли отпраздновать какое-то важное событие: возможно, помолвку.

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Напомним, Ди Каприо познакомился с Морроне в декабре минувшего года. Перед Новым годом Лео устроил для нее веселые каникулы на горнолыжном курорте в Аспене (штат Колорадо). Там парочка присоединилась к приятелю актера Тоби Магуайру, который прилетел туда с двумя детьми. Компания каталась на горных лыжах, а по вечерам расслаблялась в местном ресторанчике. С тех пор актер почти не разлучался со своей подружкой. Лео с Камилой слетали вдвоем в Токио, где осмотрели местные достопримечательности и поужинали в ресторане, в котором посетителей обслуживают роботы. Они успели вдвоем «порезвиться» и в любимом ночном клубе Ди Каприо 10ak, и на музыкальном фестивале Coachella. А последнее время Лео и Камила вообще почти не разлучаются. К примеру, недавно их видели вместе в Angelini Osteria в Лос-Анджелесе. скачать dle 10.2 КиноСвин


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