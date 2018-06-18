Неожиданное признание: известный голливудский актер хотел совершить суицид
Такие ужасные мысли у Алека Болдуина были в 2008 году, когда его лишили права видеться с дочерью Айрлен.
"Я планировал это и все ... как приму таблетки, сяду в машину, заведу мотор, включу музыку, лягу и не проснусь. Вот и все. Хорошая новость состоит в том, что я этого не сделал. Несколько моих друзей сказали мне, что это не выход", - рассказал Болдуин.
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Сейчас актер счастлив. Недавно у него родился пятый ребенок. У него с Хилари Томас четверо детей: дочь Кармен, сыновья Рафаэль, Леонардо и Ромео.
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