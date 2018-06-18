Виктория Бекхэм рассказала, как разделяет домашние обязанности с мужем

Виктория Бекхэм отреагировала на слухи о проблемах в браке

Виктория Бекхэм получила от принца Уильяма орден Британской империи

Виктория Бекхэм запатентовала имя 5-летней дочери

Виктория Бекхэм запатентовала имя своей дочери Харпер в Европе

Виктория и Дэвид Бекхэм сыграли свадьбу

Дэвид и Виктория Бекхэм решили пожениться второй раз

Знаменитая звездная пара повторно поженилась, не разводясь

Собака Дэвида и Виктории Бекхэм набрала в соцсети 80 тысяч подписчиков

Маленькая дочка Виктории Бекхэм помогает ей с новой коллекцией