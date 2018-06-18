Виктория Бекхэм рассказала, как разделяет домашние обязанности с мужем

Виктория Бекхэм рассказала, как разделяет домашние обязанности с мужем
Неоднократно в прессе появлялись слухи о том, что Виктория и Дэвид Бекхэм переживают не лучшие времена.
Инсайдеры говорили, что страсть давно пропала в их отношениях, и каждый из них живет своей собственной жизнью. Однако Виктория дала понять, что это не так. Дизайнер выступила на саммите Forbes в Нью-Йорке и затронула тему взаимоотношений с мужем.

“Меня поддерживает невероятный мужчина!Мы выступаем за равноправие в вопросах воспитания детей. Когда я уезжаю, Дэвид готовит и делает с детьми домашнее задание”, - рассказала Виктория.

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Слухи о разводе Виктории и Дэвида появились в начале месяца. Некоторые источники объясняли решение супругов разойтись тем, что спортсмен хочет сосредоточиться на своём бизнесе и уйти с поста директора модной империи жены VictoriaBeckhamLtd. Однако представитель звезд информацию опроверг.

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четырёх детей: 19-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 6-летнюю Харпер. скачать dle 10.2 КиноСвин


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