Стало известно, почему Дженнифер Энистон не начинает новые отношения после развода

Стало известно, почему Дженнифер Энистон не начинает новые отношения после развода
Пока Джастин Теру ходит на свидание с разными девушками, его бывшая супруга Дженнифер Энистон отдыхает в компании подруг и проводит время на съемочной площадке.
Актриса даже не планирует в ближайшее время бросаться с головой в новый любовный омут, и инсайдер объяснил причину: "Ей нравится быть одиночкой. Сейчас она сосредоточена исключительно на том, чтобы быть счастливой".

Более того, у Энистон сейчас просто нет свободного времени, ведь она задействована в съемках нового фильма «Загадочное убийство», где играет жену героя Адама Сэндлера. На днях в прессу просочились первые кадры со съемочной площадки.

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Напомним, что с 2000 по 2005 год Дженнифер Энистон была замужем за Брэдом Питтом, который ушел от нее к Анджелине Джоли, а с Джастином Теру актриса прожила в браке (до свадьбы они встречались четыре года) с 2015-го по 2018-й. скачать dle 10.2 КиноСвин


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