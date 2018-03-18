Лучший бомбардир сборной Украины близок к возвращению на футбольное поле

Лучший бомбардир сборной Украины близок к возвращению на футбольное поле
Атакующий полузащитник сборной Украины и дортмундской “Боруссии” Андрей Ярмоленко был замечен без специального сапога, который помогал фиксировать поврежденную ткань на стопе. С помощью этого подручного средства футболист провел целый месяц.

Медицинский персонал “Шмелей” (прозвище “Боруссии Дортмунд”) отмечает, что восстановление Ярмоленко проходит хорошо, но пока игрок не готов вернуться к полноценным тренировкам.

Не исключено, что в ближайшие дни Ярмоленко приступит к беговой работе, но сроки его возвращения в общую группу пока неизвестны.
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Напомним, Ярмоленко – лучший бомбардир Национальной сборной Украины из ныне выступающих футболистов. По историческому показателю впереди него только тренер главной команды страны – Андрей Шевченко, у которого 48 голов. Андрей Ярмоленко на данный момент забил 33 мяча. скачать dle 10.2 КиноСвин


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