Лучший бомбардир сборной Украины близок к возвращению на футбольное поле

“Все сложнее, чем ожидалось”: лучший футболист Украины рассказал о серьезной травме

Андрей Ярмоленко начнет новую кампанию в Лиге Чемпионов на скамейке запасных

Ярмоленко удивил своим поступком после дебюта в Бундеслиге

Ярмоленко снова стал круче Шевченко

А. Ярмоленко снова заговорил о переходе в европейский клуб