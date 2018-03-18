Криштиану Роналду установил очередной рекорд Лиги Чемпионов
Об этом сообщает статистический ресурс Opta в Твиттере.
Кроме того, знаменитый португалец улучшил рекорды по голам головой (20) и забиты мячам в плей-офф (57).
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Отметим, что одноклубник Криштиану и капитан "Бланкос" Серхио Рамос также вошел в историю самого престижного клубного турнира Европы. Во вчерашнем матче с "ПСЖ" Рамос получил 33-ю желтую карточку в Лиге чемпионов - это новый "рекорд" ЛЧ.
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