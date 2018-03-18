Усиление на вторую часть сезона: “Шахтер” пополнился бразильским футболистом

Усиление на вторую часть сезона: “Шахтер” пополнился бразильским футболистом
Бегавший в аренде в знаменитом бразильском клубе “Сан-Паоло” Веллинтон Нем вернулся в расположение донецкого “Шахтера”. Согласно информации официального сайта “горняков”, Нем уже завялен на второй этап сезона в украинской Премьер-Лиге.

После приезда в расположении действующих чемпионов Украины полузащитник тренировался по индивидуальной программе, но совсем скоро приступит к занятиям в общей группе.

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Напомним, Веллингтон перебрался в стан “горянков” в 2013 году. По всей видимости, сейчас он получает последний шанс закрепиться в донецком клубе, поскольку срок действия его контракта истекает летом 2018 года. скачать dle 10.2 КиноСвин


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