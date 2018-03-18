Усиление на вторую часть сезона: “Шахтер” пополнился бразильским футболистом
После приезда в расположении действующих чемпионов Украины полузащитник тренировался по индивидуальной программе, но совсем скоро приступит к занятиям в общей группе.
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Напомним, Веллингтон перебрался в стан “горянков” в 2013 году. По всей видимости, сейчас он получает последний шанс закрепиться в донецком клубе, поскольку срок действия его контракта истекает летом 2018 года.
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