Неприятный сюрприз для Шевченко: форвард сборной Украины получил травму
Футболист получил неприятное повреждение в игре 30-го тура чемпионата Бельгии. В интервью телепрограмме "Профутбол" Яремчук признался, что травмировал заднюю поверхность бедра и пока не знает, сколько времени уйдет на восстановление.
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По предварительным данным, 22-летний форвард рискует пропустить около шести недель, что автоматически лишает его возможности дебютировать в главной команде Украины в обозримом будущем.
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