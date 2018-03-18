Неприятный сюрприз для Шевченко: форвард сборной Украины получил травму

Неприятный сюрприз для Шевченко: форвард сборной Украины получил травму
Нападающий бельгийского клуба "Гент" Роман Яремчук, получивший вызов в ряды Национальной сборной Украины, рискует пропустить ближайшие матчи команды Андрея Шевченко.

Футболист получил неприятное повреждение в игре 30-го тура чемпионата Бельгии. В интервью телепрограмме "Профутбол" Яремчук признался, что травмировал заднюю поверхность бедра и пока не знает, сколько времени уйдет на восстановление.

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По предварительным данным, 22-летний форвард рискует пропустить около шести недель, что автоматически лишает его возможности дебютировать в главной команде Украины в обозримом будущем. скачать dle 10.2 КиноСвин


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