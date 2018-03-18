Паралимпиада-2018: Украина получила еще две награды
Оксана Шишкова, которая до этого завоевала "серебро" в биатлонном спринте на 6 километров, на этот раз пополнила копилку сборной Украины еще одной серебряной наградой. Она показала второй результат в лыжных гонках на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.
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Людмила Ляшенко завоевала бронзовую медаль среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
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