Наставник украинского футболиста Зинченко станет самым высокооплачиваемым тренером планеты

Наставник украинского футболиста Зинченко станет самым высокооплачиваемым тренером планеты
Наставник “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола в скором будущем продлит контракт с английским клубом. Более того, щедрые боссы “Горожан” сделают 47-летнего специалиста высокооплачиваемым тренером мира, утверждает издание Daily Mail.

По имеющейся информации, по новому соглашению Гвардиола будет зарабатывать двадцать миллионов фунтов за сезон.

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Отметим, что в текущей кампании команда каталонского тренера, в составе которой нашлось место и украинскому футболисту (Александр Зинченко), выиграла Кубок английской Лиги, находится на расстоянии трех побед от титула в АПЛ и по-прежнему ведет борьбу в самом престижном турнире Европы – Лиге Чемпионов. скачать dle 10.2 КиноСвин


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