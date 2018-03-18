Наставник украинского футболиста Зинченко станет самым высокооплачиваемым тренером планеты
По имеющейся информации, по новому соглашению Гвардиола будет зарабатывать двадцать миллионов фунтов за сезон.
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Отметим, что в текущей кампании команда каталонского тренера, в составе которой нашлось место и украинскому футболисту (Александр Зинченко), выиграла Кубок английской Лиги, находится на расстоянии трех побед от титула в АПЛ и по-прежнему ведет борьбу в самом престижном турнире Европы – Лиге Чемпионов.
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