Костюк пробилась во второй круг турнира в Шэньчжэне





Марта Костюк обыграла Ивану Йорович в первом раунде турнира ITF Womens Circuit в китайском Шэньчжэне.



Матч продолжался 2 часа и 18 минут, за которые украинка допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 16. На счету ее соперницы 3 эйса при 6 ошибках на подаче, 7 выигранных брейк-поинтов из 17.



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Марта Костюк (Украина) – Ивана Йорович (Сербия) – 0:6, 7:5, 6:4 КиноСвин Марта Костюк обыграла Ивану Йорович в первом раунде турнира ITF Womens Circuit в китайском Шэньчжэне.Матч продолжался 2 часа и 18 минут, за которые украинка допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 16. На счету ее соперницы 3 эйса при 6 ошибках на подаче, 7 выигранных брейк-поинтов из 17.Марта Костюк (Украина) – Ивана Йорович (Сербия) – 0:6, 7:5, 6:4 скачать dle 10.2