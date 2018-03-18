Большой футбол: на завтрашнем матче “Динамо Киев” в Лиге Европы ожидается аншлаг

Большой футбол: на завтрашнем матче “Динамо Киев” в Лиге Европы ожидается аншлаг
По состоянию на 14 марта на ответный матч 1/8 финала Лиге Европы между киевским “Динамо” и римским “Лацио” было реализовано шестьдесят тысяч билетов. Об этом сообщает интернет-издание Matchday.ua.
Отметим, что главная футбольная арена Украины – стадион “НСК Олимпийский” – вмещает до семидесяти тысяч зрителей.

С учетом того, что до начала встречи “Динамо” – “Лацио” остается немало времени, можно ожидать и стопроцентной заполненности стадиона.

Читайте также: Опытнейший футболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Турции

Добавим, что первая встреча украинской и итальянской команд состоялась 8 марта в Риме и завершилась ничейным исходом – 2:2. После того как розыгрыш Лиги Чемпионов покинул донецкий “Шахтер”, “Динамо Киев” остается последним представителем Украины в европейских турнирах. скачать dle 10.2 КиноСвин


0
23
Спорт

Схожі публікації

9-03-2018, 21:00
Футболист "Динамо Киев" стал лучшим игроком недели в европейском турнире
19-02-2018, 14:40
В Украину возвращается большой футбол
1-11-2017, 07:20
Ведущий форвард киевского "Динамо" пропустит важнейший матч в Лиге Европы
25-08-2017, 15:11
Киевское "Динамо" и луганская "Заря" узнали своих соперников в Лиге Европы
10-08-2017, 17:11
Экс-футболист "Динамо Киев" и сборной Украины близок к переходу в "Карпаты"
11-06-2017, 12:22
Полузащитник киевского “Динамо” продолжит карьеру в чемпионате Турции
29-09-2016, 10:55
Защитник сборной Украины и “Динамо Киев” рассказал о матче с “Бешикташем”
28-09-2016, 11:11
На матче между турецким “Бешикташем” и киевским “Динамо” ожидается аншлаг
15-09-2016, 11:33
Финал Лиги чемпионов - 2018 пройдет в Киеве

СТРІЧКА НОВИН

15.03.18
Деловой стиль: Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе (ФОТО)
15.03.18
Голливудский актер Николас Кейдж получил “роль своей мечты”
15.03.18
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
15.03.18
Известная украинская телеведущая рассказала о своем новом возлюбленном
15.03.18
В Конгрессе США состоялась премьера украинской ленты "Киборги"
15.03.18
Мастерство перевоплощения: новый образ Николь Кидман удивил общественность (ФОТО)
15.03.18
Чествование лауреатов 22-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2017» (ФОТО)
15.03.18
Большой футбол: на завтрашнем матче “Динамо Киев” в Лиге Европы ожидается аншлаг
15.03.18
Костюк пробилась во второй круг турнира в Шэньчжэне
15.03.18
Наставник украинского футболиста Зинченко станет самым высокооплачиваемым тренером планеты
15.03.18
Послематчевые разборки: УЕФА собирается наказать соперника “Шахтера” по Лиге Чемпионов
15.03.18
Ученые назвали кинозвезду с самыми сексуальными губами в мире
15.03.18
В России самолет при взлете "растерял" золотые слитки: фото
15.03.18
Как празднуют День святого Патрика в Украине
15.03.18
"Будет замена маме": Алла Пугачева похвасталась талантливой дочкой
15.03.18
Леся Никитюк взволновала фанатов глубоким декольте
15.03.18
Регина Тодоренко откровенно рассказала о своем новом возлюбленном
15.03.18
"На Надю Савченко похожа": архивные фото Даши Астафьевой позабавили фанатов
15.03.18
Жена Валерия Меладзе показала свой "рай на Земле" и похвасталась фигурой в купальнике
15.03.18
В Москве прощаются с Табаковым. Даже Путин приехал. Видео-трансляция
15.03.18
Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой в ярком кожаном боди
15.03.18
"Новое секретное оружие": участница "Евровидения-2018" от Израиля "взорвала" Сеть своим клипом
15.03.18
В США Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах к 19-летнему парню
15.03.18
Никита Михалков попал в больницу
15.03.18
Беременная Лобода отправилась рожать в Америку
15.03.18
"Ода благодарности": "НеАнгелы" выпустили позитивный весенний клип
15.03.18
Дима Билан показал, как его "замочили в отбеливателе": видео
15.03.18
Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище
15.03.18
"Шикарная, ухоженная, молодая". Ольга Сумская показала фото без макияжа
15.03.18
Сколько денег украинцы хранят в банках: данные НБУ
15.03.18
Майнеров приравняют к обычным работникам: готовится законопроект
15.03.18
Почему украинцы стали чаще покупать в Китае
15.03.18
Україна на рік продовжила безвізовий режим з Македонією | FaceNews.ua: новини України
15.03.18
Савченко: В Європі я встигла дати свідчення проти Порошенка | FaceNews.ua: новини України
15.03.18
Цей незручний момент: Лавров впав прямо на сцені (відео) | FaceNews.ua: новини України
15.03.18
Депутати Європарламенту: Справа Скрипаля не поліпшить відносини ЄС і РФ
15.03.18
Це напад. Британія, Німеччина, США і Франція зробили спільну заяву по справі Скрипаля | FaceNews.ua: новини України
15.03.18
Савченко каже, що в заяві про снайперів переплутала Парубія з Пашинським | FaceNews.ua: новини України
15.03.18
Три гранати і пістолет. Стало відомо, за що Савченко вивели з Ради | FaceNews.ua: новини України
15.03.18
Генпрокурор України звинуватив Надію Савченко в підготовці терактів
15.03.18
Україна ризикує стати перевалочним пунктом з ввезення сурогатного алкоголю в ЄС | FaceNews.ua: новини України
15.03.18
Ложкін і Пивоварський розвивають бізнес у Німеччині - ЗМІ | FaceNews.ua: новини України
15.03.18
Світ безсилий: у виборах Путіна в Криму побачили тривожний момент (відео) | FaceNews.ua: новини України
15.03.18
Скандал між Росією і Британією: Путін скликав Раду безпеки | FaceNews.ua: новини України
15.03.18
Україна повинна гарантувати захист мов нацменшин - Рада Європи | FaceNews.ua: новини України
15.03.18
Прем'єр-міністр Словакиии Роберт Фіцо пішов у відставку
Всі новини
Наверх