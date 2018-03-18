Большой футбол: на завтрашнем матче “Динамо Киев” в Лиге Европы ожидается аншлаг
Отметим, что главная футбольная арена Украины – стадион “НСК Олимпийский” – вмещает до семидесяти тысяч зрителей.
С учетом того, что до начала встречи “Динамо” – “Лацио” остается немало времени, можно ожидать и стопроцентной заполненности стадиона.
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Добавим, что первая встреча украинской и итальянской команд состоялась 8 марта в Риме и завершилась ничейным исходом – 2:2. После того как розыгрыш Лиги Чемпионов покинул донецкий “Шахтер”, “Динамо Киев” остается последним представителем Украины в европейских турнирах.
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