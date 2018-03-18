Большой футбол: на завтрашнем матче “Динамо Киев” в Лиге Европы ожидается аншлаг

Футболист "Динамо Киев" стал лучшим игроком недели в европейском турнире

В Украину возвращается большой футбол

Ведущий форвард киевского "Динамо" пропустит важнейший матч в Лиге Европы

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" узнали своих соперников в Лиге Европы

Экс-футболист "Динамо Киев" и сборной Украины близок к переходу в "Карпаты"

Полузащитник киевского “Динамо” продолжит карьеру в чемпионате Турции

Защитник сборной Украины и “Динамо Киев” рассказал о матче с “Бешикташем”

На матче между турецким “Бешикташем” и киевским “Динамо” ожидается аншлаг

Финал Лиги чемпионов - 2018 пройдет в Киеве