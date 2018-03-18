В украинском футболе разгорается нешуточный скандал

Война не помеха: футболист сборной Украины может продолжить карьеру в России

Защитник киевского “Динамо” попал в сферу интересов одного из топ-клубов Англии

Защитник киевского “Динамо” может продолжить карьеру в сильнейшей футбольной лиге мира

В Греции прокомментировали информацию о возможном переходе защитника "Динамо Киев"

Смена обстановки: футболист сборной Украины решил покинуть "Динамо Киев"

Защитник «Динамо» рассказал о возможности поиграть за рубежом

Украинский защитник киевского "Динамо" может продолжить карьеру в Англии

Основной защитник "Динамо Киев" залечил повреждение и вернулся к тренировкам

Два футболиста сборной Украины могут переехать в чемпионат Турции