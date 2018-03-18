В украинском футболе разгорается нешуточный скандал

В украинском футболе разгорается нешуточный скандал
Самой обсуждаемой темой по итогам матча Лиги Европы между киевским “Динамо” и “Лацио”, стал отказ защитника сборной Украины Евгения Хачериди выходить на замену вместо получившего травму Тамаша Кадара.

По информации ресурса Footboom.com, поведение Хачериди может быть связано с серьезными задолженностями по заработной плате. Издание отмечает, что опытный защитник не получает зарплату в “Динамо” на протяжении последних семи месяцев.
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Напомним, что в конце мая у Хачериди заканчивается контракт с киевским клубом. Недавно агент футболиста не исключил, что его клиент может продолжить карьеру в России. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Спорт

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