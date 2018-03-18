Украина будет бойкотировать зимнюю Универсиаду-2019

В украинском футболе разгорается нешуточный скандал

Жданов призывает Украину бойкотировать Кубок мира в России

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