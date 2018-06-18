Бывший футболист сборной Бразилии раскритиковал Неймара

Бывший футболист сборной Бразилии раскритиковал Неймара
Бронзовый призер в составе сборной Бразилии на Олимпийских играх в Атланте (1996 год) Зе Элиас подверг критике действия главной звезды нынешней сборной Бразилии Неймара в матче против швейцарцев.

“Он играл эгоистично и поэтому заработал много нарушений. Однако Неймар забыл, что такое игра в команде, и передерживал мяч”, - приводит слова Зе Элиаса газета Marca.

Заметим, что в первом для себя матче на ЧМ в России бразильцы сыграли вничью 1-1 .
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Неймар чаще других товарищей шел в обводку, стабильно получал по ногам от швейцарцев, но так и не создал ни одного мало-мальски приличного голевого момента у ворот Яна Зоммера. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Спорт

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