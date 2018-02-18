Украину за год покинули более 1 млн человек
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине", сообщает "Укринформ".
Он отметил, что любая позитивная вещь, в частности заключение соглашения об ассоциации с Евросоюзом, или введение безвизового режима, может нести и определенные риски для Украины.
"Я много лет занимался безвизом, а сейчас смотрю, что только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. Сто тысяч оставляет Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в том, что там высокие зарплаты - это вообще понимание будущего и качества жизни ", - подчеркнул Климкин.
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По словам министра, он несколько месяцев назад побывал в польской школе в Ивано-Франковске, где в 24 польских классах почти все ученики - украинцы. А когда Климкин спрашивал школьников об их мечтах, они отвечали, что родители нацеливают их учиться в Польше, а потом ехать дальше.
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