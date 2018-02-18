Украину за год покинули более 1 млн человек

Климкин назвал число политзаключенных украинцев в Крыму и России

Климкин назвал "полной чушью" слова польских политиков о наплыве "беженцев" из Украины

Отменять безвиз для Украины никто не будет - Климкин

Еще одна победа: Нидерланды сделали важный шаг для запуска ассоциации Украина-ЕС

Введение виз с Россией: Климкин указал на важную загвоздку с Крымом

Климкин анонсировал визовый режим с РФ

Совет ЕС в четверг рассмотрит вопрос безвизового режима для украинцев

Климкин о России: могут потребоваться более жесткие меры, чем визовый режим

Климкин назвал сроки получения Украиной безвизового режима