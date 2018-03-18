Вакцинация: ученые опровергли очередной миф

Выводы сделаны на основе данных о почти полумиллионе детей.

Теорию о том, что прививка якобы временно подрывает иммунитет, из-за чего организм становится восприимчивым к инфекциям, опровергли американские ученые.

Согласно их выводам, если делать детям до двух лет плановые прививки, то это вовсе не увеличивает риск других инфекционных заболеваний, пишет Medscape.

Выводы сделаны на основе данных о 495193 детей. Среди них исследователи отделили в отдельную группу 47 061 человек, которым диагностировали инфекции, несвязанные с вакцинацией.

Когда ученые подсчитали общее количество вакцинных антигенов, то между первой и второй группой разницы не обнаружили. В частности, среднее число антигенов составляло 240,6 для детей с подтвержденной инфекцией и 242,9 для детей без инфекции.

В результате ученым удалось доказать, что введение прививок согласно календарю вакцинации не ухудшает работу иммунитета.

Ранее ученые опровергли связь между развитием рака мозга и гаджетами. На мышах ученые испытывали излучение, которое было значительно сильнее того, что может исходить от телефона.

Напомним, из-за смерти новорожденного в Украине временно запрещена болгарская вакцина БЦЖ. Инцидент случился в одной из больниц Сумской области.