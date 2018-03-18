Дайвер показал шокирующие кадры засилья полиэтилена и пластика у берегов Бали, видео

В одном из наиболее живописных мест на Земле грядет экологическая катастрофа.

Дайвер показал шокирующие кадры засилья полиэтилена и пластика у берегов Бали, видео
Дайвер Рич Хорнер обнародовал свои подводные съемки у берегов острова Нуса Пенида в Индонезии.

Однако перед зрителями опубликованного на Youtube видео предстают не захватывающие красоты подводного мира с его уникальными обитателями, а тонны скопившего в воде мусора.

Мы видим на кадрах лишь незначительно количество веток и листьев, которые в перспективе станут компостом. Весь остальной мусор – это различные изделия из пластика и полиэтилена. Невероятное скопление нечистот образует огромное пятно из мусора, которое, очевидно, начнет свое путешествие по Мировому океану.

По информации National Geographic, проблема мусора актуальна для Бали уже давно. В декабре сезонный ветер приносил с острова Ява на пляж Кута по 50 тонн неорганических отходов ежедневно. Местные жители вынуждены были поставить для туристов таблички с извинениями.

Экологические организации Бали отмечают, что их мощность позволяет убирать лишь по 5 тонн мусора в сутки.

Источники мусора, отмечают в издании, весьма разнообразны. Помимо людей, которые бросают отходы прямо в воду или оставляют на берегу, они могут попасть в океан с ливневых стоков прибрежных населенных пунктов и рек. Экологи настаивают, что мусор в Мировом океане наносит непоправимый урон всему живому на планете.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как в американском штате Калифорния вблизи живописного побережья района Биг-Сур миллионы микроскопических люминесцентных водорослей заставили светиться воды Тихого океана.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
23
Суспільство

Схожі публікації

11-02-2018, 08:20
У берегов США ночью светятся воды Тихого океана, впечатляющие фото и видео
1-07-2017, 18:44
Во Львовской ОГА сообщили, что из города вывезли больше половины накопившегося мусора
25-06-2017, 03:00
Из Львова продолжают вывозить тонны мусора
23-06-2017, 00:11
В Греции мусорный коллапс из-за забастовки
25-05-2017, 02:44
Львовский мусор выгрузили прямо в поле под Киевом (Видео)
16-05-2017, 17:33
Куда уходит мусор? Обнаружен самый загрязненный на Земле остров (ФОТО)
25-04-2017, 22:00
В Чернобыльской зоне обнаружили большое количество мусора из Львова
15-03-2017, 16:12
Тонны мусора: Обратная сторона Мальдивских островов (ФОТО)
13-10-2016, 15:11
Львовский мусор на днепропетровщине – в Синельниково - последние новости на facenews.ua

СТРІЧКА НОВИН

08.03.18
Женевский автосалон: Lamborghini Huracan Performante Spyder выходит перед публикой в Женеве
08.03.18
Смелый ход: компания Lexus начинает “наступление” на молодежную аудиторию (ФОТО)
08.03.18
"Воришка на четырех лапках". Крысу-любительницу долларов засняли на видео
08.03.18
"А на последнем куплете оргия начнется": Косюк закатил роскошную вечеринку под гимн Украины. Видео
08.03.18
Эпидемия гриппа в Украине: МОЗ отчитался о количестве погибших
08.03.18
Фитнес-упражнения дома: 5 советов от профессионалов, которые улучшат эффективность любой тренировки
08.03.18
"Рембо жив". В Киеве мужчина с обрезом угрожал водителю изрешетить авто, фото
08.03.18
Дайвер показал шокирующие кадры засилья полиэтилена и пластика у берегов Бали, видео
08.03.18
Вакцинация: ученые опровергли очередной миф
08.03.18
Такая "затурканная". В Австралии у женщины обнаружили беременность за 15 минут до родов
08.03.18
"Пенис большой - не так уж хорошо". Ученые развенчали самые популярные мифы о сексе
08.03.18
Порошенко посмертно наградил девушку-медика, погибшую на Донбассе
08.03.18
"Для такого цензурного определения еще не придумали": прогноз погоды от Диденко на ближайшие дни
08.03.18
Власти Киева накажут 40 предприятий за нечищеные крыши
08.03.18
"Полное разрушение". Порошенко спрогнозировал судьбу России после "газового спора"
08.03.18
Рабинович: Нам стоит учиться у Трампа отстаивать национальные интересы
08.03.18
Националисты грозят срывом президентских выборов РФ в Украине
08.03.18
"Тарас – ты как Христос": как интересно и с пользой отпраздновать Шевченковские дни-2018
08.03.18
Эксперт рассказал, почему в Украине затягивали с повышением пенсий военным
08.03.18
Украинская армия получит целую партию модернизированного вооружения
08.03.18
Депутат от партии "УКРОП" едва не совершил самоубийство
08.03.18
В Днепре был ограблен банк: стали известны подробности
08.03.18
США испытывают «кулаки» флота: в Черном море начались учения
08.03.18
В России очередная авиакатастрофа: стали известны причины
08.03.18
В Перу автобус упал в пропасть, 10 человек погибли
08.03.18
В Киеве иностранцы изрезали таксиста и похитили автомобиль
08.03.18
В центре Киева из гранатомета расстреляли ресторан
08.03.18
В зоне АТО боевики ранили военного
08.03.18
В Черное море вошел десантный корабль ВМС США
08.03.18
Саакашвили рассказал, когда намерен вернуться в Украину
08.03.18
Журналисты показали, как украинские депутаты фальсифицируют свои биографии в интернете
08.03.18
Кличко обрушил гнев на подрядчиков, срывающих сроки реконструкции учебных заведений
08.03.18
Украина приступила к аресту активов "Газпрома"
08.03.18
Собчак пополнила базу "Миротворца"
08.03.18
Европарламент не намерен направлять наблюдателей на выборы в Россию и Азербайджан
08.03.18
В США предупредили: российские войска размещены для внезапной войны с Украиной и странами Балтии
08.03.18
В Будапеште увидели угрозы для венгерского меньшинства в Украине
08.03.18
Угрозы "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом" являются политической игрой — Зеркаль
08.03.18
Волкер назвал сроки создания условий для выборов на Донбассе
08.03.18
Взрыв гранат возле метро в Киеве: кто напал на СБУшников
08.03.18
Обезглавливание девушки в Одессе: подозреваемый арестован
08.03.18
В Киеве иностранцы несколько раз ударили ножом таксиста и угнали авто
08.03.18
В сквере Николаева нашли повешенным мужчину
08.03.18
Подробности жестокого убийства в Одессе: найдена голова жертвы
08.03.18
Трагедия во Львове. В доме нашли тела трех людей и мертвую собаку
08.03.18
Стала известна причина жуткого убийства семьи с ребенком в Крыму
Всі новини
Наверх