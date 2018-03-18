Фитнес-упражнения дома: 5 советов от профессионалов, которые улучшат эффективность любой тренировки

Тренеры знаменитостей объяснили, как выжать максимум из основополагающих упражнений.

Фитнес-упражнения дома: 5 советов от профессионалов, которые улучшат эффективность любой тренировки
Чтобы фитнес-упражнения не принесли больше вреда, чем пользы, профессиональные тренеры советуют придерживаться ряда простых, но эффективных правил. Два из них даже можно объединить в одно, сократив количество советов до четырех.

Правильное положение рук в упражнении планка

Очень часто при выполнении планки женщины допускают две распространенные ошибки:


первый вариант – сжимают руки в кулаки,
второй – сводят ладони вместе, как во время молитвы.

Это очень нехорошо отражается на осанке, так как в этом случае человек либо горбится, либо балансирует на предплечьях, цитирует Ivona тренера Тедди Басса, у которого долгое время тренировалась актриса Камерон Диас.

Правильно делать это упражнение – опираясь на предплечья и носки ног, тело при этом должно быть вытянутым в одну линию, а ладони прижиматься к полу.

Добавлять вес при выполнении упражнений для мышц пресса

Тренер Гуннар Петерсон (работал над бедрами Пенелопы Крус, плечами Пита Сампраса, а Дженнифер Лопес называет его лучшим тренером) рекомендует во время выполнения упражнений на пресс работать последовательно, в разных плоскостях движения и с добавлением веса. Лучше всего использовать медбол или гантели.

"Шаг вперед – и два назад"

На каждое движение вперед известный тренер и создатель программы Fitness Quest 10 Тодд Дуркин советует делать два движения назад. То есть во время выполнения упражнения, после каждого одного движения вперед, нужно сделать два таких же движения назад. Это вреди прочего также предотвращает мышечные дисбалансы.


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10 тысяч шагов в день

Тренер Харли Пастернак (ему обязаны своими осиными талиями Хэлли Бэрри, Леди Гага, Джессика Симпсон, Алисия Кейс и Ванесса Уильямс) помимо тренировок рекомендует ежедневно делать 10 000 шагов. Это помогает держать мышцы в тонусе в свободное от тренировок время.

5 км или 30 минут в день

Совет тренера по пилатесу Кит Рич (личного тренера американской кинозвезды Дженнифер Лоуренс) перекликается с предыдущим: чтобы сбросить вес и избежать эффекта йо-йо, он рекомендует ежедневно придерживаться правила "5 км или 30 минут в день". То есть ежедневно нужно проходить или же пробегать 5 километров, или же проводить 30-минутную тренировку. Маленькая хитрость: следовать данному правилу легче, если чередовать бег и прогулки с 30-минутными тренировками.

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