Эпидемия гриппа в Украине: МОЗ отчитался о количестве погибших

Эпидпорог официально превышен в шести областях.

Эпидемия гриппа в Украине: МОЗ отчитался о количестве погибших
В Украине за неделю от гриппа скончались три человека: 47-летний мужчина из Запорожской области, 45-летняя женщина из Кировоградского региона и мальчик 6 лет из Харьковской области.

Эпидемический порог в период с 26 февраля по 4 марта был превышен на 27%, констатирует Центр общественного здоровья при Минздраве.

Всего с начала эпидсезона скончались 5 человек: трое детей и двое взрослых. Эпидпорог превышен в шести областях – Житомирской, Волынской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Черкасской.

"Гриппом и ОРВИ заболели 281 тыс. 449 человек, из них 65,1% – дети. Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ", – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в Японии разработали препарат для борьбы с гриппом за сутки. Ученые убеждены, что это настоящий прорыв в лечении опасного вируса.

Также ученые заявили, что противостоять "новому гриппу" помогает страстный секс. Во время интимной связи в организме мужчины и женщины вырабатываются специальные антитела.

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Суспільство

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