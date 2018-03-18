"А на последнем куплете оргия начнется": Косюк закатил роскошную вечеринку под гимн Украины. Видео

По данным активистов, только на элитное спиртное олигарх потратил почти 2 миллиона гривень.

неплохо погулял на дорогом элитном курорте Куршевель во Франции.

Как выяснили активисты, во время отдыха в ресторане "La Mangeori" внештатный советник президента Украины заказал более 50 бутылок шампанского "Dom Peregnion". Это обошлось ему в сумму около 60 тысяч евро (или порядка 1,962 млн грн по нынешнему курсу).

"На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира – Courchevel на высоте 1850 метров в ресторане "La Mangeori" весь зал поет гимн Украины вместе с простым работником птицефабрики Юрием Косюком и запивает это все его заказом "Dom Peregnon" по 1200 евро (почти 40 тыс. грн) за бутылку", – сообщили активисты сообщества "Евромайдан – EuroMaydan" на своей странице в Facebook.

Также они показали видео с вечеринки, где Косюк подпевал украинскому гимну.

Украинский олигарх Юрий Косюк устроил роскошную вечеринку во Франции. Видео

В комментариях к посту люди пишут: "Такое впечатление, что на последнем куплете оргия начнется", "Вот вы смешные! Конечно, они поют "Слава Украине!", какая еще приличная страна дала бы им так воровать общенародную собственность, прятать бабло в оффшорах и не нести за это никакого наказания!?"

"Видела такой вынос шампанского только в очень крутом ночном клубе в Майами. Но чтобы под гимн, со словами которого ребята идут в бой… Просто нет слов, которыми тех сук, что такое учудили, назвать! Я уже не говорю о других аспектах!" – добавляет пользователь Галина Подоляк.

Напомним, в новом рейтинге миллиардеров Forbes Юрий Косюк занял 1561-ю строчку (в прошлом году у него с его 1,2 млрд долларов было 1678-е место). Среди украинских миллиардеров он третий по богатству.