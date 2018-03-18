"Воришка на четырех лапках". Крысу-любительницу долларов засняли на видео

Животное носило деньги в свою стеклянную клетку.

Трудно остановить воришку на всех четырех лапках, пишет Daily Mail.

На видео запечатлено, как животное берет доллары и тащит к себе в стеклянную клетку.

Купюры из нее забирал человек, после чего крыса возвращалась за долларами и снова несла в клетку.

Ранее сообщалось, что в Сети набирает популярность видеоролик, на котором запечатлено, как пес мешает хозяйке-лыжнице, лентяйничая. Вместо того, чтобы бежать со спортсменкой, собака лежала на спине, а человеку приходилось ее тащить.