Врачи Канады выступили с отказом от повышения зарплаты

Врачи Канады выступили с отказом от повышения зарплаты
Врачебное сообщество провинции Квебек, а именно практикующие врачи и студенты, решили отказаться от повышения заработной платы.

Они объясняют свое решение достаточным для себя жалованием, указывая на слишком маленькие оклады вспомогательного персонала.

"Это повышение зарплат более чем шокирует, потому что наши медсестры, клиенты и другие специалисты работают в очень тяжелых условиях, а наши пациенты лишены доступа к необходимым услугам из-за резкого сокращения финансирования в последние годы и централизации власти в министерстве здравоохранения", – отметили врачи.

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Напомним, что среднегодовое жалование канадского врача достигает отметки в 350 тысяч долларов США. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Суспільство

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