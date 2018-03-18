Врачи Канады выступили с отказом от повышения зарплаты
Они объясняют свое решение достаточным для себя жалованием, указывая на слишком маленькие оклады вспомогательного персонала.
"Это повышение зарплат более чем шокирует, потому что наши медсестры, клиенты и другие специалисты работают в очень тяжелых условиях, а наши пациенты лишены доступа к необходимым услугам из-за резкого сокращения финансирования в последние годы и централизации власти в министерстве здравоохранения", – отметили врачи.
Читайте также: В МВФ отреагировали на инициативу украинского правительства по поводу повышения минимальной зарплаты
Напомним, что среднегодовое жалование канадского врача достигает отметки в 350 тысяч долларов США.
0
21