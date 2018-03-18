В Верховной Раде вновь предложили отменить выходной на 8 марта
По словам нардепа, в ее семье никогда не отмечали 8 марта, а ее бабушка и вовсе считала этот день “навязанным советским праздником”.
“Женщины, которые хотят весной получать больше цветов, для них будет гораздо более приемлемым получать их на работе”, - считает представительница “БПП”.
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Справедливости ради, Оксана Юринец добавила, что в Украине необходимо сократить как минимум половину выходных на праздники, потому большое количество нерабочих дней мешает развитию экономики.
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