В Верховной Раде вновь предложили отменить выходной на 8 марта

В Верховной Раде вновь предложили отменить выходной на 8 марта
Депутат от “Блока Петра Порошенко” Оксана Юринец считает, что праздник 8 марта не должен быть государственным выходным. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам нардепа, в ее семье никогда не отмечали 8 марта, а ее бабушка и вовсе считала этот день “навязанным советским праздником”.

“Женщины, которые хотят весной получать больше цветов, для них будет гораздо более приемлемым получать их на работе”, - считает представительница “БПП”.

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Справедливости ради, Оксана Юринец добавила, что в Украине необходимо сократить как минимум половину выходных на праздники, потому большое количество нерабочих дней мешает развитию экономики. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Суспільство

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