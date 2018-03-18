"Позорный поступок": украинские военные устроили внутренние разборки на Донбассе

Ситуация на Донбассе: боевики сделали очередное абсурдное заявление

На Донбассе боевики взяли в плен украинского военного, - штаб АТО

В зоне АТО новые жертвы: двое военных погибли, один ранен

Сегодня ВСУ на Донбассе понесли потери

В штабе антитеррористической операции поделились плохими новостями из зоны конфликта на Донбассе

На Донбассе погибли украинские военные

Боевики на Донбассе бросили в бой танки и БМП

Сколько погибло военных на Донбассе, - названы шокирующие цифры

Полторак назвал количество жертв среди бойцов АТО на Донбассе в 2016 году