Массовая драка в Тернопольской области: стали известны детали
Представители СМИ сообщают, что инициатором конфликта выступил учитель истории, который начал оскорблять подравшихся перед этим учеников одиннадцатого класса.
Со слов психолога, учитель начал унижать и бить учеников, после чего на него напал отец одного из них.
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На данный момент зачинщик инцидента находится в больнице с сотрясением мозга, а в школе началось внутреннее расследование.
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