Массовая драка в Тернопольской области: стали известны детали

Массовая драка в Тернопольской области: стали известны детали
На Тернопольщине произошла массовая драка, в которой приняли участие ученики школы, их родители и преподавательский состав.

Представители СМИ сообщают, что инициатором конфликта выступил учитель истории, который начал оскорблять подравшихся перед этим учеников одиннадцатого класса.
Со слов психолога, учитель начал унижать и бить учеников, после чего на него напал отец одного из них.

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На данный момент зачинщик инцидента находится в больнице с сотрясением мозга, а в школе началось внутреннее расследование. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Суспільство

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