"Г*вно! Дрянь!". Учительница, обматерившая школьника, уволилась

В Василькове женщина ушла со школы по собственному желанию.

"Г*вно! Дрянь!". Учительница, обматерившая школьника, уволилась
В Василькове Киевской области учительница физики Людмила Анатольевна, которая обматерила ученика, больше не работает в школе №9.

Женщина уволилась с учебного заведения по собственному желанию, сообщает "Украинская правда".

Учительница стала известной в соцсетях из-за видео, на котором запечатлены высказанные ею на уроке оскорбления в адрес ученика.

"Ты — с*ка, ты — тварь! Животное ты! Г*вно вонючее! Скот плохой, ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор, ты с зернами… играешь. Г*вно! Дрянь!", — обзывала Людмила Анатольевна школьника.

Ранее сообщалось, что в Харькове камера видеонаблюдения зафиксировала, как няня избила ребенка, страдающего детским церебральным параличом. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Суспільство

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