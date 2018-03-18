"Ты - с*ка! Ты - тварь! Животное ты! Г*вно вонючее!". Учительница стала звездой Сети из-за лексики на уроках

Гнев учителя вызвали щелчки шариковой ручкой, которой школьник планировал записывать домашнее задание.

"Ты - с*ка! Ты - тварь! Животное ты! Г*вно вонючее!". Учительница стала звездой Сети из-за лексики на уроках
Преподаватель физики в школе №9 Василькова Киевской области Людмила Анатольевна позволяет себе использовать в отношении своих учеников отнюдь не педагогичную лексику.

"Повлекло (инцидент) то, что ученик два раза щелкнул ручкой, чтобы записать домашнее задание, поскольку это был конец урока. В начале видео слышно, как педагог говорит: "Я тебя сейчас щелкну". Это не первый агрессивный случай учителя", - рассказывает причины произошедшего в Facebook Виктория Гедзь, которая опубликовала видео.

На кадрах видно, как учитель записывает на доске цифры, а затем резко разворачивается, подходит к парте ученика и начинает его обзывать.

"Ты - с*ка! Ты - тварь! Животное ты! Г*вно вонючее! Скот поганый! Ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор! Ты с зернами (слышно неразборчиво) играешь. Г*вно! Дрянь!", - кричит на мальчика педагог.

После монолога учитель возвращается к доске, дописывает на ней цифры, после чего продолжает обзывать школьника.

"Он думает, что я не вижу, не знаю. Дрянь такая! Бездарь! Бестолочь! Смотри, какое из себя строит! Встань, с тобой разговаривают! Засранец!", - завершает свою тираду учитель.

В комментариях под видео родители негативно высказываются об учительнице физики, утверждая, что данный конфликт не является прецедентом. Якобы ранее директор уже получала жалобы, однако оправдывалась тем, что педагога некем заменить.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове учитель украинского языка и литературы, которая на протяжении 30 лет занимает также должность директора гимназии, оскорбляет детей на уроках нецензурной лексикой.

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Суспільство

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