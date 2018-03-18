"Хорошо в Крыму живется даже с санкциями": Аксенову посвятили угарную песню

Сомнительное по уровню поэтичности творение приурочено к четвертой годовщине аннексии Россией украинского полуострова.

"Хорошо в Крыму живется даже с санкциями": Аксенову посвятили угарную песню
К четвертой годовщине аннексии Россией украинского Крыма на YouTube выложили песню, посвященную "главе" оккупационной администрации Сергею Аксенову.

Авторами "творения" выступила организация "Русская община Крыма", председатель которой – Сергей Цеков – как раз является сенатором от Крыма.

Особенно скептическую улыбку после заявления российского премьера Дмитрия Медведева: "Денег нет – но вы держитесь!" (сделанного в Крыму же) – вызывают строки: "А в Крыму все растет. Бизнес развивается, быстро строится мост, деньги выделяются".

В песне на мелодию "От Волги до Енисея" группы "Любэ" также, в частности, поется:


"Жизнь такая замечательная вместе с тобой, сна и отдыха не знаем мы с таким главой";
"За Чонгаром враги только зря стараются, с каждым днем у главы рейтинг повышается";
"Хорошо в Крыму живется даже с санкциями, нету времени заняться евространствиями".

В комментариях к ролику пользователи отмечают: "Тьфу, мерзость какая. Жополизы сраные", "Лизоблюдство", "Какой глава Крыма, такая и песня", "От Керчи и до Джанкоя украли и поделили! Аксенова-хероя, семейство не обделили!" и т.п.

Ранее Аксенов призвал "братьев"-украинцев приезжать на полуостров. По его словам, якобы ежегодно с территории Украины в Крым прибывает до полумиллиона туристов.

Напомним, "Студия Квартал 95" в своем последнем выступлении презентовала номер о том, как на одном из избирательных участков России отреагируют на победу "неПутина". "Мы еще на прошлых выборах договорились, что если выиграет не Путин, то просто 6 лет не будет президента", – шутят комики. И перечисляют, на что пошли в рамках агитационной кампании – от гей-парада до "акции" в борделях "За Вову галочку – бесплатно палочку".

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Суспільство

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