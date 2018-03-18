Стилист посоветовала, как Порошенко решить проблему "мятых костюмов"

Имиджмейкер подчеркнула, что первая леди Украины, в отличие от супруга, демонстрирует элегантность и стиль.

Ответственность за недоработку необходимо возложить на службу протокола. Об этом сказала имиджмейкер, стилист, член Ассоциации имиджмейкеров, основатель компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency и образовательного проекта VIA Fashion School Ульяна Пак во время чата в "Главреде".

"Кто-то должен следить, чтобы у президента всегда на борту самолета, в кабинете, в автомобиле было достаточное количество идеально выглаженной одежды", - заявила стилист.

По словам Пак, первую леди страны Марину Порошенко можно назвать самой стильной и элегантной за всю историю современной Украины.

"Что стоит отметить: она очень умело использует этнические мотивы в своих образах. Речь идет не только о вышиванке. Это может быть кожаный красный пояс в духе украинского этно или декор-вышивка, в котором лишь отголосок национальных мотивов. До нее этот инструмент не использовала ни одна первая леди", - отметила имиджмейкер.

Стилист подчеркнула, что продуманный и утонченный образ первой леди оказывает влияние на восприятие, как четы Порошенко, так и самого президента.

Напомним, во время чата на "Главреде" Ульяна Пак прокомментировала стиль миллитари некоторых депутатов, которые посещают заседания Верховной Рады в военной форме.