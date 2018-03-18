"Воевал на Донбассе": украинские спецслужбы задержали опасного преступника

"Воевал на Донбассе": украинские спецслужбы задержали опасного преступника
Сегодня, 21 марта, в Херсоне оперативники Службы Безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры произвели задержание бывшего представителя МВД Украины, который воевал в рядах так называемой “Донецкой народной республики”.

Такой информацией поделились в пресс-службе СБУ.

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Отмечается, что злоумышленник ранее работал в системе правоохранительных органов Украины, после чего решил “трудоустроиться” в одном из бандформирований, орудовавших на Донбассе.

В последствие перебежчик из МВД Украины поссорился с представителями террористической “ДНР” и бежал в Херсон, где и скрывался по сей день. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Суспільство

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