"Воевал на Донбассе": украинские спецслужбы задержали опасного преступника

СБУ задержала пророссийского боевика, скрывавшегося на территории Украины

В штабе АТО поделились хорошими новостями с передовой

В Министерстве обороны поделились новостями из зоны конфликта на Донбассе

В Министерстве обороны поделились плохими новостями из зоны конфликта на Донбассе

В штабе АТО поделились последними новостями из зоны конфликта на Востоке Украины

В штабе АТО поделились тревожными новостями из зоны конфликта на Донбассе

В штабе антитеррористической операции поделились плохими новостями из зоны конфликта на Донбассе

В Администрации президента Украины поделились последними новостями из зоны АТО

На Донбассе поймали гранатометчика боевиков: воевал под Дебальцево