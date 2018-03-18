"Воевал на Донбассе": украинские спецслужбы задержали опасного преступника
Такой информацией поделились в пресс-службе СБУ.
Читайте также: В штабе АТО поделились хорошими новостями из зоны конфликта на Донбассе
Отмечается, что злоумышленник ранее работал в системе правоохранительных органов Украины, после чего решил “трудоустроиться” в одном из бандформирований, орудовавших на Донбассе.
В последствие перебежчик из МВД Украины поссорился с представителями террористической “ДНР” и бежал в Херсон, где и скрывался по сей день.
0
23