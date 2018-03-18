Петр Порошенко поделился с украинцами хорошими новостями
Господин Порошенко заявил, что Ryanair открывает десять рейсов из Киева и пять из Львова. Минимальная цена на пользование услугами ирландской компании будет составлять всего 10 евро, средняя стоимость авиабилета для украинцев составит 40 евро.
Президент подчеркнул, что в первый год работы Ryanair планируют перевезти 1 млн пассажиров. Кроме того, в настоящий момент ведутся переговоры по размещении в Украине центра поддержки авиакомпании.
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Украинцы смогут начать пользоваться услугами ирландской авиакомпании в октябре 2018 года.
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