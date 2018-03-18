Петр Порошенко поделился с украинцами хорошими новостями

Петр Порошенко поделился с украинцами хорошими новостями
Президент Петр Порошенко выступил на пресс-конференции, которая была посвящена приходу в Украину ирландской авиакомпании Ryanair.

Господин Порошенко заявил, что Ryanair открывает десять рейсов из Киева и пять из Львова. Минимальная цена на пользование услугами ирландской компании будет составлять всего 10 евро, средняя стоимость авиабилета для украинцев составит 40 евро.

Президент подчеркнул, что в первый год работы Ryanair планируют перевезти 1 млн пассажиров. Кроме того, в настоящий момент ведутся переговоры по размещении в Украине центра поддержки авиакомпании.

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Украинцы смогут начать пользоваться услугами ирландской авиакомпании в октябре 2018 года. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Суспільство

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