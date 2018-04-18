Цензура по-ирански: телеканал заретушировал "наготу" волчицы на эмблеме ФК "Рома"

Телеканалам в Иране запрещено показывать изображения, которые "наносят ущерб основам Ислама".

Цензура по-ирански: телеканал заретушировал "наготу" волчицы на эмблеме ФК "Рома"
Иранский государственный телеканал подверг цензуре эмблему итальянской "Ромы" во время трансляции футбольного матча Лиги Европы: у волчицы размыли сосцы.

Канал принадлежит гостелерадиокомпании "Голос Исламской Республики Иран".

Напомним, что на логотипе "Ромы" изображена Капитолийская волчица, которая вскармливает основателей Рима Ромула и Рема.

Цензура по-ирански: телеканал заретушировал "наготу" волчицы на эмблеме ФК "Рома"

Как пишет "Медуза", телевидение в Иране контролируется государством и подвергается цензуре. Телеканалам запрещено показывать изображения, которые "наносят ущерб основам Ислама".

В частности, СМИ не разрешается показывать женщин в светской одежде, которая недостаточно прикрывает плечи, руки, ноги и грудь. Например, в 2017 году иранское телевидение скрыло грудь и плечи актрисы Шарлиз Терон, которая на "Оскаре" объявляла победителя в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Ранее "Главред" писал о том, как казакам пить запретили. Попытка запретить национальным героям пить и курить – полумера, не решающая ничего и никак не влияющая на смысл той рекламы, которая была, есть и будет.

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Суспільство

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