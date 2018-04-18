"Бидлота сплошняком!". На Тернопольщине в маршрутке разгорелся скандал из-за российской попсы

Ролик в соцсети распространили более трех тысяч раз.

"Бидлота сплошняком!". На Тернопольщине в маршрутке разгорелся скандал из-за российской попсы
В Тернопольской области девушка Инна в маршрутке попросила водителя выключить "низкосортную российскую попсу", а после отказа устроила скандал.

Инцидент произошел накануне Воскресения Христова (Пасха) — 7 апреля, свидетельствует видео, опубликованное на ее странице в Facebook.

На ролике запечатлено, что после просьбы маршрутчик спросил пассажиров, не мешает ли еще кому-либо музыка, на нее больше никто не пожаловался.

Потом девушка начала говорить, что людям не только музыка не мешает, но и война, они просто сидят и молчат. "Никому не мешает значит, всем нравится,… так может, эта маршрутка в Рашку поедет?", — спросила она.

После этого пассажиры напомнили Инне, что скоро праздник и нельзя ссориться, а также предложили надеть наушники.

Видео в соцсети собрало более тысячи разных отметок, его распространили свыше 3,8 тысяч раз. Ряд интернет-пользователей по-разному отреагировали на случившееся. "Бидлота сплошняком!", — полагает Svitlana Pisarenko. "Крутая!", — подчеркнула Yevgenia Zavaliy. "… отп*здили бы этих верующих и водителя в Одессе)", — написал Марк Гордиенко. 

Напомним, в ноябре 2017 года СМИ узнали, что во Львове водитель маршрутки оскорбил вдову героя АТО на Донбассе — выкрикнул на весь салон машины, что она купила удостоверение. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Суспільство

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